© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel match serale di Serie C, valido per il Girone A, la Virtus Entella ha travolto l’Albissola con un netto 4-0. In gol Caturano al 33’, poi Icardi al 36’ e infine doppietta di Ardizzone al 71’ e al 74’. Nel finale Albissola anche in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Damonte.