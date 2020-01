© foto di Andrea Rosito

Nel Girone A di serie C la partita tra Pro Patria e Juventus Under 23 si conclude con il risultato di 3-2. Gara accesa allo 'Speroni' di Busto Arsizio che viene aperta all'11' da Kolaj che sfrutta l'assist di Fietta per freddare Loria, risponde poco dopo la squadra bianconera con la grande giocata personale di Simone Muratore che pesca il jolly dal limite. Ad inizio di ripresa il nuovo vantaggio bustocco viene firmato da Colombo, costretto a lasciare il campo nel finale, che sfrutta un batti e ribatti in area e il conseguente pareggio dei torinesi di testa con Ettore Marchi. Le emozioni non sono però finite, la truppa di Ivan Javorcic non si accontenta del pari e con Palesi trova il 3-2 al 71'.