Serie C, girone A, Successo esterno dell'Olbia: 2-1 sul campo della Pistoiese

L'Olbia espugna per 1-2 il "Marcello Melani" e strappa i tre punti alla Pistoiese. I sardi però si trovano sotto inizialmente, con la Pistoiese che passa in vantaggio con Chinellato. Prima dell'intervallo l'episodio che cambia il match: Perucchini stende Udoh in area di rigore, penalty e rosso per il portiere. Ladinetti dal dischetto non sbaglia per il pareggio. Poi è Giandonato in avvio di ripresa a regalare la vittoria ai bianchi.

Pistoiese-Olbia 1-2 (27' Chinellato, 42' Ladinetti, 54' Giandonato)