© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Si è chiuso l’unico match della Serie C in programma alle 18:30. Nel Girone A Novara e Piacenza hanno pareggiato per 0-0. I piemontesi, tra l’altro, sono rimasti in dieci al 73’ per la doppia ammonizione a Schiavi (il primo giallo due minuti prima). In classifica gli emiliani salgono a 42, con 3 punti di ritardo dalla Pro Vercelli, mentre il Novara si porta a 34 dove appaia il Pontedera.