© foto di Federico Gaetano

Nelle gare delle 17.30 del Girone A di Serie C è arrivata la vittoria del Monza che ha battuto 3-0 il Novara in trasferta. Bene anche il Como che ha sconfitto 3-2 il Gozzano e il Pontedera ha trionfato 2-1 contro il Renate. Solo 0-0 per l'Arezzo contro il Pianese e per la Pistoiese contro il Renate. Infine è terminata 1-1 la sfida tra Pro Vercelli e Lecco.