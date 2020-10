Serie C, Girone A: vince ancora la Juventus U23, Livorno ripreso nel finale

Alle 17:30 si sono giocate alcune sfide valide per la seconda giornata di Serie C. Nel Girone A, vittoria per la Juventus U23, che dopo il successo all’esordio contro la Pro Sesto batte anche la Giana Erminio in trasferta. 2-1 il risultato finale: padroni di casa avanti con Ferrario, poi la rimonta bianconera con Marques Mendez e Ranocchia. La formazione di Lamberto Zauli vola quindi al primo posto con 6 punti. Nell’altra gara, il Livorno non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Lecco. Ospiti avanti con Mangni, poi rimonta amaranto firmata da Di Gennaro e Cauz, ma in pieno recupero il Lecco ha trovato il gol del pareggio firmato da Morelli.