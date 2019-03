Serie C, girone A: vince la Pistoiese, pari fra Arezzo e Novara

Due le gare valide per la 30^ giornata del Girone A che si sono appena concluse.

La Pistoiese ha regolato per 1-0 il Cuneo. A segnare la rete che è valsa tre punti alla squadra di Asta - al secondo successo di fila - è stato l'attaccante Matteo Momentè, che al 33' del primo tempo corregge in porta da pochi metri una conclusione sporca di Regoli. I toscani vanno più volte vicini al raddoppio, in particolare nel secondo tempo quando Petermann centra la traversa.

E' 1-1 invece il finale tra Arezzo e Novara. Gli amaranto sbloccano il punteggio alla mezz'ora: capitan Cutolo trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano in area di Bove. Al quarto d'ora della ripresa arriva il pari del Novara: prima Pelagotti deve rifugiarsi in angolo su un tiro di Buzzegoli che lo stava per ingannare sulla deviazione, ma sul tiro dalla bandierina la mischia è risolta da Tartaglia che insacca.

Arezzo-Novara 1-1

Pistoiese-Cuneo 1-0