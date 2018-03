Serie C Girone A: vincono Arezzo e Gavorrano. Riaperta lotta salvezza

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Continua la striscia positiva del Gavorrano, al sesto risultato utile consecutivo: i toscani battono 2-0 il Cuneo con gol di Damonte dal dischetto e Remedi nel finale. Torna al successo invece l'Arezzo, che supera 2-1 il Pro Piacenza: di Cutolo e Semprini le reti degli amaranto, Musetti in gol per i padroni di casa. Questi i risultati delle gare delle 16.30 nel Girone A di Serie C che, in attesa delle gare di questa sera, riaprono decisamente la lotta salvezza nel raggruppamento.