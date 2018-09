Serie C, girone A: vincono Carrarese e Lucchese, pari Alessandria

Si sono concluse le gare del pomeriggio del Girone A di Serie C. Nel pomeriggio spiccano il successo della Carrarese sulla Pro Patria e del Piacenza sul Pisa mentre Alessandria e Lucchese si sono spartiti la posta in palio chiudendo sullo 0-0. La serata invece vedrà la Juventus Under 23 impegnata a Novara e il Siena in casa contro il Pontedera.

Arezzo-Arzachena 2-1

Piacenza-Pisa 3-0

Alessandria-Lucchese 0-0

Carrarese-Pro Patria 2-1

Pistoiese-Gozzano 2-2

Stasera

Albissola-Pro Vercelli

Novara-Juventus U23

Olbia-Pro Piacenza

Siena-Pontedera

Posticipata

Cuneo-Entella