© foto di Federico Gaetano

Sarà tra Virtus Verona e Rimini il playout del Girone B che determinerà il nome della seconda squadra a retrocedere in Serie D assieme al Fano. I veneti hanno perso per 1-0 contro il Gubbio, chiudendo a 38 punti con il Fano ma con scontri diretti a favore. I romagnoli hanno invece pareggiato per 0-0 contro il Renate. Entrambe le squadre vanno a quota 39 punti, ma in questo caso gli scontri diretti salvano i lombardi.