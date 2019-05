© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Fano retrocede matematicamente in Serie D. La formazione del Girone B di Serie C ha battuto per 1-0 la Triestina, ma non è stato sufficiente a evitare l’ultimo posto. I marchigiani sono a pari punti con la Virtus Verona, ma con scontri diretti a sfavore. È Serie D dopo tre anni tra i professionisti.