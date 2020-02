vedi letture

Serie C, Girone B: bella vittoria per il Rimini, 2-0 contro il Modena

Buon risultato per il Rimini che porta a casa i tre punti contro il Modena di Michele Mignani con un secco 2-0 che fa sorridere i ragazzi di Giovanni Colella. Una rete per tempo da parte dei romagnoli che la sbloccano con il colpo di testa di Arlotti prima e la chiudono con il subentrato Ventola nella ripresa. Nuovo passo indietro per gli emiliani, i biancorossi invece ottengono preziose risorse per l'obiettivo salvezza.