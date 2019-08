Serie C, Girone B: doppio Pergreffi lancia il Piacenza, Modena ko

Primo successo stagionale per il Piacenza che stasera ha battuto per 2-1 il Modena. Biancorossi avanti al 55’ con Pergreffi, poi la risposta dei canarini all’82’. In extremis arriva ancora un gol di capitan Pergreffi che regala così la vittoria ai suoi. Il Piacenza vola dunque a quota 4 punti, il Modena resta a 1.