Serie C - girone B, i risultati delle 15.00: il Matelica vince e vola in testa alla classifica

Si chiudono i primi tre match del girone B di serie C, con il Matelica che sale in testa alla classifica grazie al successo per 2-1 sul Modena. Vince anche la Triestina contro il Ravenna (2-1) mentre Virtus Verona e Vis Pesaro non vanno oltre lo 0-0. Alle ore 17.30 ci sarà la sfida tra Feralpisalà e Sudtirol.