Serie C-girone B, i risultati delle ore 15.00: trionfano Padova e Sudtirol, Triestina ko

vedi letture

Padova e Sudtirol proseguono la loro marcia in vetta alla classifica. La compagine biancoscudata vince sul campo del Ravenna 3-1, mentre i tirolesi rifilano quattro reti all'Arezzo, fermo a quota 6. Seconda vittoria consecutiva per la Sambenedettese: 1-0 in casa della Triestina e quinto posto in classifica. Alle ore 17.30 si giocheranno le altre gare del girone.

I risultati delle ore 15.00

Arezzo - Sudtirol 0-4

Ravenna - Padova 1-3

Triestina - Sambenedettese 0-1