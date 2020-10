Serie C, Girone B: il Carpi vince 2-1 a Mantova, successo della Samb sul Gubbio

Oggi si sono disputate diverse sfide valide per la seconda giornata di Serie C Girone B. Vittorie interne per il Modena, 3-1 sulla Vis Pesaro, e Sudtirol, che piega 3-0 la Fermana. La Triestina vince 0-2 a Cesena con un gol per tempo. Pari per 1-1 tra Fano e Padova, a Della Latta risponde Barbuti. Alle 17:30 1-1 tra Imolese e Virtus Verona, mentre il Legnago ha battuto di misura il Ravenna. Successo per 2-1 del Carpi a Mantova, mentre la Sambenedettese ha battuto per 2-1 in casa il Gubbio.