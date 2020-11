Serie C, Girone B: il Matelica batte il Ravenna, 3-2 all'ultimo respiro

Vittoria all’ultimo respiro per il Matelica sul Ravenna nell’ultimo anticipo della nona giornata di Serie C. I marchigiani mettono il match in discesa già nel primo tempo grazie alle reti di Bordo e De Santis, ma poi si complicano le cose da soli nella ripresa. Prima è Mokulu a dimezzare lo svantaggio al 55', poi è proprio capitan De Santis a lasciare i suoi in dieci, rimediando il secondo giallo della sua gara per proteste, infine è di nuovo Mokulu a siglare il pareggio per i giallorossi a otto minuti dal novantesimo. In pieno recupero, la rete di Moretti sugli sviluppi di un calcio di punizione regala tre punti insperati alla matricola di mister Colavitto, che sale quindi a quota 14, agganciando Feralpisalò e Triestina al quinto posto. Il Ravenna resta fermo a 9, un punto in più rispetto alla zona playout.