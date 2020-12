Serie C, Girone B: il Perugia torna alla vittoria, tris del Mantova, pari per il Carpi

Nella gare delle 17.30 del Girone B di Serie C, il Perugia ha trionfato per 2-0 contro l'Imolese risolvendo la pratica già nel primo tempo e ritrovando la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bene anche il Mantova che ha vinto 3-1 in casa della Ferlpisalò che ha chiuso la gara in nove uomini. Solo 0-0 per il Carpi in trasferta contro la Virtus Verona e per il Fano in casa della Vis Pesaro.

SERIE C - GIRONE B

Feralpisalò-Mantova 1-3

Perugia-Imolese 2-0

Virtus Verona-Carpi 0-0

Vis Pesaro-Fano 0-0