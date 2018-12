© foto di Uff. Stampa Ravenna FC

Sconfitta per la Vis Pesaro sul campo del Ravenna. Per i giallorossi decisiva la rete di Nocciolini al 68’ per avere la meglio sui rivali. Con questo risultato il Ravenna sale a quota 23 scavalcando in classifica proprio la Vis Pesaro, che resta a 22.