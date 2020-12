Serie C, Girone B: il Sudtirol vince e va in vetta! Pareggiano Cesena e Perugia

Nel Girone B di Serie C, è arrivata la vittoria del Sudtirol che è salito in vetta alla classifica grazie all'1-0 rifilato al Legnago Salus. Solo un 1-1 per la Feralpisalò in casa del Fano, mentre il Cesena è stato fermato sul 2-2 dal Gubbio. Ha vinto 2-1 la Fermana contro il Ravenna, mentre Perugia e Virtus Verona hanno dato spettacolo nel 2-2 finale.

SERIE C - GIRONE B

Fano-Feralpisalò 1-1

Sudtirol-Legnago 1-0

Perugia-Virtus Verona 2-2

Fermana-Ravenna 2-1

Cesena-Gubbio 2-2