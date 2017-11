Serie C, Girone B: la nuova classifica dopo l'esclusione del Modena

Dopo l'esclusione del Modena si ridisegna la classfica del Girone B della Serie C. La Lega ha infatti annullato i risultati conseguiti in dieci partite fin qui calendarizzate, inclusi gli 0-3 a tavolino. Non considerato il match che si sarebbe dovuto disputare contro il Fano, preventivamente rinviato.

Classifica Girone B:

1^ Renate (*) 21

2^ Pordenone (*) 21

3^ Padova 20

4^ Albinoleffe (*) 18

5^ Bassano (*) 18

6^ Triestina (*) 17

7^ Sambenedettese (*) (°) 17

8^ Mestre (*) (°) 17

9^ Feralpisalò (*) 17

10^ Vicenza 15

11^ Fermana 14

12^ Südtirol (*) 13

13^ Teramo (*) 13

14^ Gubbio 11

15^ Reggiana 9

16^ Ravenna 7

17^ Santarcangelo 6

18^ Fano 5

(*) Graduatoria determinata per la differenza reti.

(°) Graduatoria determinata per i punti conseguiti negli incontri diretti