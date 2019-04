Serie C, Girone B: le designazioni arbitrali dell'ultima giornata

© foto di Federico Gaetano

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 19^ e ultima giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno in contemporanea (ore 15) domenica 5 maggio:

ALBINOLEFFE vs VICENZA Davide Mario Arace di Lugo di Romagna (De Palma-Cubicciotti)

FANO vs TRIESTINA Davide Miele di Torino (Massimino-Dicosta)

RAVENNA vs IMOLESE Nicolò Cipriani di Empoli (Avalos-Catamo)

RIMINI vs RENATE Matteo Marchetti di Ostia (Dell'Università-Rabotti)

SUDTIROL vs MONZA Marco Rossetti di Ancona (Grasso-Tomasello)

FERALPISALO' vs PORDENONE Maria Marotta di San Giovanni a Piro (Poma-Cortese)

FERMANA vs SAMBENEDETTESE Federico Longo di Paola (Massara-Terenzio)

GIANA ERMINIO vs VIS PESARO Claudio Petrella di Viterbo (Micalizzi-Licari)

GUBBIO vs VIRTUS VERONA Luigi Carella di Bari (Berti-Mariottini)

TERAMO vs TERNANA Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Segat-Miniutti)