Serie C, Girone B: le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 16^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone B che si disputeranno tra domenica 14 e lunedì 15 aprile:

MONZA vs RIMINI: Ilario Guida di Salerno (Parrella-Mansi)

IMOLESE vs FERALPISALO': Mario Cascone di Nocera Inferiore (Montagnani-Fraggetta)

L.R. VICENZA vs GUBBIO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Di Giacinto-Micaroni)

PORDENONE vs TERAMO: Fabio Pasciuta di Ravenna (Salvatori-Della Croce)

RENATE vs GIANA ERMINIO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Valletta-Pizzi)

SAMBENEDETTESE vs ALBINOLEFFE: Gino Garofalo di Torre del Greco (Laudato-Bruni)

TERNANA vs SUDTIROL: Gianpiero Miele di Nola (Rinaldi-Yoshikawa)

TRIESTINA vs FERMANA: Francesco Meraviglia di Pistoia (Meocci-Terenzio)

VIRTUSVECOMP VERONA vs RAVENNA: Davide Curti di Milano (Giorgi-Grasso)

VIS PESARO vs ALMA JUVENTUS FANO: Luigi Carella di Bari (Pappagallo-Abruzzese)