Serie C Girone B, le gare delle 14:30: Monza ko, vince la Fermana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi si sono giocate anche sette gare del Girone B. La Fermana batte il Fano 2-1 e riprende la marcia dopo il ko di una settimana fa. Lupoli e Giandonato (firme illustri) ipotecano il successo nel primo tempo, nella ripresa il gol inutile di Konate perché finisce 2-1. Si rialza anche il Pordenone, che vince sul difficilissimo campo del Monza: Candellone all’8’ e Magnaghi nel finale piegano Brocchi, con i brianzoli che escono dalle posizioni nobili della classifica. La Ternana non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Imolese che si conferma impenetrabile tra le mura amiche. Fa peggio il Sudtirol che viene sconfitto in casa dalla Vis Pesaro proprio nella settimana in cui il suo allenatore, Zanetti, vince la panchina d’oro per la Serie C. A tempo scaduto i marchigiani centrano il colpaccio con Diop. Vittoria importante per la Sambenedettese sulla FeralpiSalò: Roselli esulta con Rapisarda e Stanco che con un gol per tempo stendono la FeralpiSalò tradita da Marchi, espulso al 67’. In zona salvezza si chiude 1-1 il match tra Gubbio e Giana Erminio: Iovine porta avanti i lombardi al 37’, pari eugubino con Plescia ad inizio ripresa. Piazza un bel mattoncino-salvezza la Virtus Verona che batte 2-0 il Teramo: Fresco ringrazia Manarin e Grbac che risolvono la pratica nei minuti finali, mandando ko Maurizi.