Nel Girone B cade a sorpresa la Feralpisalò in casa della Virtus Verona: 2-1 a favore dell’ex fanalino di coda. Il Vicenza invece risale la china espugnando con un poker il campo della Sambenedettese (1-4 il finale). Frenano Monza e Imolese che non vanno oltre l’1-1 interno rispettivamente contro Vis Pesaro e Renate. La Fermana vince per 1-0 sul Rimini mentre il Ravenna schianta 3-0 il Fano. Importante vittoria in chiave salvezza del Teramo che vince in casa dell’Albinoleffe in rimonta per 2-1.

Albinoleffe-Teramo 1-2

Fermana-Rimini 1-0

Imolese-Renate 1-1

Monza-Vis Pesaro 1-1

Ravenna-Fano 3-0

Sambenedettese-L.R Vicenza 1-4

Virtus Verona-FeralpiSalò 2-1