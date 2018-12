n serata si sono giocate otto partite valide per il 16° turno del Girone B di Serie C. Spicca il successo del Pordenone a Teramo che vale l'allungo in classifica, grazie al contemporaneo ko della Triestina, battuta e scavalcata dalla Fermana. Domani si chiuderà il programma con Sudtirol-Ternana e Albinoleffe-Sambenedettese.

GUBBIO-VICENZA 2-0 - 18' Marchi, 71' De Silvestro

RIMINI-MONZA 1-0 - 94' Volpe

FANO-VIS PESARO 0-0

FERALPISALO-IMOLESE 0-1 - 70' Lanini

FERMANA-TRIESTINA 1-0 - 60' Lupoli

GIANA ERMINIO-RENATE 0-1 - 3' Piscopo

RAVENNA-VIRTUS VERONA 0-1 - 56' Trainotti

TERAMO-PORDENONE 0-2 - 19' Gavazzi, 36' Candellone

Classifica

Pordenone 32

Fermana 27

Triestina 26

Ternana 26

Vis Pesaro 26

Imolese 25

FeralpiSalò 25

LR Vicenza 24

Ravenna 23

Rimini 21

Monza 20

Sudtirol 19

Sambenedettese 18

Gubbio 17

Teramo 16

Fano 16

Renate 15

Giana Erminio 15

Virtus Verona 13

Albinoleffe 11