Serie C, Girone B: prima vittoria per l'Arezzo, Belloni e Cutolo stendono l'Imolese

Arriva la prima vittoria stagionale per l’Arezzo al decimo tentativo. La formazione toscana ha piegato oggi l’Imolese in trasferta nel match valido per il Girone B di Serie C. 2-0 il risultato finale: Belloni a segno a cinque minuti dall'intervallo, Cutolo in gol a un quarto d'ora dalla fine.