La Ternana, con il pareggio contro il Teramo, ha chiuso il Girone B all'undicesimo posto, risultando al momento la prima delle escluse dai playoff. Mercoledì, però, le Fere potrebbero rientrare in extremis negli spareggi promozione: se il Monza vincerà la Coppa Italia Serie C (gara di ritorno contro la Viterbese dopo il 2-1 per i brianzoli all'andata), allora anche la squadra classificata nella posizione numero 11 nel Girone B finirà ai playoff. Ovvero la Ternana. Ai rossoverdi, insomma, non resta che tifare biancorosso.