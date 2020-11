Serie C, Girone B: tris Feralpisalò al Padova, perde il Carpi. Pari Ravenna e Mantova

Nelle gare delle 17.30 del Girone B di Serie C la Feralpisalò ha strapazzato il Padova vincendo 3-1 in rimonta dopo la rete iniziale degli ospiti. Brutta sconfitta invece per il Carpi che in casa della Vis Pesaro è stato battuto 3-2, mentre il Ravenna ha impattato per 1-1 contro la Sambenedettese, stesso risultato di Virtus Verona-Mantova.

SERIE C - GIRONE B

Triestina-Fermana 3-1

Matelica-Cesena 2-2

Modena-Sudtirol 1-2

Feralpisalò-Padova 3-1

Ravenna-Sambenedettese 1-1

Virtus Verona-Mantova 1-1

Vis Pesaro-Carpi 3-2