Si sono concluse tutte le gare dell’ultima giornata del Girone B di Serie C. Il Pordenone capolista, già promosso in Serie B, chiude con un pareggio per 2-2 sul campo della Feralpisalò, che perde così il terzo posto in favore dell’Imolese. Proprio l’Imolese ha infatti pareggiato per 3-3 contro il Ravenna. In zona playoff vittoria del Monza per 3-0 in casa del Sudtirol, la Sambenedettese si impone sul campo della Fermana per 2-0 mentre il Vicenza vince in casa dell’Albinoleffe per 1-0. Vittoria per 3-2 della Giana Erminio sulla Vis Pesaro, mentre Teramo e Ternana impattano 0-0. Pareggio senza gol anche per Rimini e Renate, mentre il Fano batte per 1-0 la Triestina senza però evitare la retrocessione in Serie D. Infine Virtus Verona (ai playout contro il Rimini) ko per 1-0 contro il Gubbio.