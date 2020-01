Serie C, Girone B: vince ancora la Reggiana, cade il Padova

© foto di Federico Gaetano

Cinque le gare giocate oggi in Serie C relative alla 21esima giornata del Girone B. La Reggiana non molla un colpo, vittoria convincente della formazione di Alvini con un 3-1 contro il Ravenna. Per i padroni di casa in rete Marchi, Kargbo e Scappini mentre il gol della bandiera è di Nocciolini. Meno quattro dalla vetta in attesa del Vicenza. Nonostante l'esordio dei nuovi acquisti cade il Padova, vince il Fano per 2-1. Padroni di casa avanti con Barbuti, pari su rigore del nuovo acquisto Nicastro e rete da tre punti di Di Sabatino. Pari e patta tra Modena e Piacenza, 0-0 nonostante l'inferiorità numerica per lo schiaffo di Davì a Della Latta. Arriva la prima vittoria di Colella sulla panchina del Rimini, 2-1 contro la Feralpisalò. Prima rete con la nuova maglia per Letizia ma il gol della vittoria è di Montanari dopo il momentaneo pari di Caracciolo. Infortunio per il direttore di gara Catanoso nella sfida tra Virtus Verona e Gubbio, l'arbitro costretto ad uscire in barella e sfida sospesa al 34' del secondo tempo. Gara che sarà recuperata a data da destinarsi e si recuperenno gli ultimi undici minuti più recupero con il Gubbio avanti di una rete.