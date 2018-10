Serie C, girone B: vince la capolista Pordenone, pari per il FarlpiSalò

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il testa coda del girone B di Serie C se lo è aggiudicato il Pordenone. La formazione neroverde ha faticato e non poco contro il Renate davanti al pubblico amico. Ospiti avanti con Venitucci ma nella ripresa De Agostini e Barison, quest’ultimo a segno a tre dalla fine, hanno capovolto in punteggio in favore della capolista. Nell’altro match delle 16.30, il Ravenna ha pareggiato contro il FeralpiSalò.