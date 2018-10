Serie C Girone B, vincono Imolese e Giana Erminio

Fonte: TuttoC.com

Triplice fischio per due incontri del girone B iniziati alle 18:30. In entrambi i match il risultato finale è stato netto. L’Imolese si impone per 3-1 in casa nel derby con il Rimini: in gol ci vanno Mosti, Lanini e De Marchi per i padroni di casa. Gol della bandiera ospite di Cecconi. Imolese che sale al quarto posto, il Rimini resta a quota 7. Colpo esterno della Giana Erminio in casa della Virtus Verona. Lo 0-3 porta le firme di Dalla Bona, Chiarello e Piccoli. La Giana si tira fuori dalla zona playout.