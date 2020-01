© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle gare delle 17.30 di Serie C è arrivata la vittoria esterna dell'Imolese che ha trionfato di misura in casa dell'ArzignanoChiampo mentre la Vis Pesaro ha battuto con lo stesso 1-0 il Cesena. Il Carpi invece non è andato oltre l'1-1 contro il Sudtirol e la Fermana è stata fermato sullo 0-0 dal Vicenza.