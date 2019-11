© foto di Andrea Rosito

Quattro le gare giocate oggi in Serie C, valide per la sedicesima giornata del Girone B. Il Vicenza batte per 2-1 il Fano grazie alle reti di Saraniti e Marotta. Inutile la rete ospite di Baldini. Vittoria di misura del Padova sul Rimini grazie al gol di Mandorlini, mentre la Sambenedettese ha battuto per 2-0 la Feralpisalò: in golFrediani e Volpicelli. Infine successo per 2-1 della Vis Pesaro sull’ArzignanoChiampo: doppietta di Grandolfo per i padroni di casa, momentaneo pareggio firmato da Rocco su rigore. Di seguito i risultati nel dettaglio.

Serie C Girone C

Vicenza-Fano 2-1

Padova-Rimini 1-0

Sambenedettese-Feralpisalò 2-0

Vis Pesaro-ArzignanoChiampo 2-1