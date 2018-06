Serie C, girone C – Lecce-Fidelis Andria 2-2

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Lecce-Fidelis Andria termina 2-2: Di Piazza, al 20esimo; Mancosu, al 29esimo; Tiritiello, al 33esimo; Taurino, al 53esimo. Mister Liverani schiera i suoi uomini con il consueto 4-3-3: Perucchini tra i pali; in difesa Ciancio, Cosenza, Marino e Legittimo; Selasi, Arrigoni e Mancosu sono i tre di centrocampo; Tabanelli agisce dietro la coppia d’attacco formata da Torromino e Di Piazza. Mister Papagni, dalla sua, opta per il 3-5-2: in porta Maurantonio; retroguardia con Tiritiello, Abruzzese e Celli; quintetto in mediana con Lancini, Piccinni, Longo, Quinto e Di Cosmo; in avanti, il duo Taurino-Latttanzio.

Dopo una prima fase di studio durata circa quindici minuti, il Lecce sale in cattedra e passa in vantaggio con Di Piazza, al 20esimo: l’attaccante giallorosso, da posizione ravvicinata, con un sinistro forte e preciso non dà scampo a Maurantonio. Al 29esimo, i giallorossi raddoppiano: Mancosu, su cross proveniente dalla destra, mette dentro di piatto destro e porta i suoi sul 2-0. Qualche minuto dopo, al 33esimo, la Fidelis Andria dimezza lo svantaggio con Tiritiello, con un bel colpo di testa che trafigge Perucchini. Partita viva, con occasione da una parte e dell’altra, ma la prima frazione è appannaggio dei salentini.

Nella ripresa, pronti via e al 53esimo, gli ospiti giungono al pareggio con Taurino lesto a mettere dentro, con un piatto sinistro, un pallone vagante in area piccola. Liverani opera un doppio cambio, al 57esimo: escono Selasi e Torromino, entrano Tsonev e Caturano. La partita si accende, vola qualche calcio di troppo e l’arbitro Sozza estrae il cartellino giallo per Tiritiello. Cambia anche Papagni, al 75esimo: fuori Longo, dentro Lo Bosco. Nei minuti finali della gara succede poco o nulla, recupero compreso, e la gara va in archivio con il risultato di 2-2.