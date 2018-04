Serie C, girone C – Lecce-Fondi 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lecce-Fondi termina 2-0: Lepore, al 28esimo; di Piazza, all’86esimo. Mister Liverani manda in campo Perucchini tra i pali; Lepore, Cosenza, Legittimo e Ciancio in difesa; mediana composta dal terzetto Armellino, Arrigoni e Mancosu; Costa Ferreira a sostegno della coppia di attaccanti formata da Di Piazza e Caturano. Mister Luiso schiera Elezaj in porta; retroguardia con Galasso, Mangraviti, Polverini e Pompei; a centrocampo trovano spazio Paparusso, De Martino e Vastola; in attacco il trio Addessi, Corvia e Mastropietro.

Primi quindici minuti di gara appannaggio del Lecce, con occasioni gol per i salentini che, però, difettano soprattutto nell’ultimo decisivo passaggio. Al 19esimo, Perucchini salva su Polverini, il cui colpo di testa spaventa i tifosi giallorossi. Al 28esimo, il Lecce passa in vantaggio con un sinistro a giro da fuori area di Lepore: una traiettoria imparabile per Elezaj. Gli ospiti provano a riorganizzarsi dopo lo svantaggio, ma quando si fanno vedere dalle parti di Perucchini mancano sempre o di precisione o di cattiveria, come al 39esimo, quando Corvia lancia per Pompei, ma il pallone sbatte sull’esterno e va fuori di poco. Al 41esimo, Elezaj si supera su un tiro di Mancosu.

Nella ripresa, dopo soli tre minuti, Addessi manca l’appuntamento con il pareggio: a porta vuota l’attaccante del Fondi non riesce ad impattare con il pallone e l’occasione sfuma. Al 59esimo, Mancosu ci prova ancora ma Elezaj dice di no e respinge il tiro dei giocatore sardo. Un minuto dopo, gran destro di Di Piazza, da posizione decentrata sulla sinistra, e pallone fuori di un soffio. Al 67esimo, protagonista ancora Mancosu con un destro forte e piazzato, da calcio di punizione, e pallone che sfiora l’incrocio dei pali. Girandola di cambi, sia per parte ospite che nel Lecce, con i salentini che all’86esimo si portano sul 2-0 con una rete di Di Piazza, colpo di testa vincente su cross di Tabanelli che chiude, di fatto, il match.