Serie C, Girone C: Arrigoni lancia il Teramo, vittoria di misura contro la Juve Stabia

Alle 18.30 si è giocata Teramo-Juve Stabia, gara valida per la settima giornata della Serie C. Vittoria di misura per i padroni di casa, che si sono imposti grazie alla rete firmata da Arrigoni in avvio di ripresa.