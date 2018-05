Serie C Girone C, cambia ancora l'orario dell'ultimo turno: tutte alle 14,30

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cambia ancora l'ultima giornata del Girone C di Serie C: dopo la programmazione per domenica 6 maggio alle ore 14.30, era stata comunicato lo spostamento delle gare alle ore 20.30. Ma alla fine tutto è tornato come prima. Questo il comunicato della Lega Pro che lo conferma: "La Lega, visti i recenti aggiornamenti delle condizioni meteorologiche, nonché in ottemperanza alle obbligazioni negoziali precedentemente assunte con gli Operatori della Comunicazione, dispone la modifica del Com. Uff. N.210/DIV del 30.04.2018 prevedendo che le gare del Girone C in programma per DOMENICA 6 MAGGIO 2018 abbiano inizio alle ore 14.30".