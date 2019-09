© foto di Federico Gaetano

Nel Girone C di Serie C, brutta sconfitta per Catania e Avellino, battuti rispettivamente 1-0 dalla Reggina e 2-0 dalla Cavese. Vince 2-1 la Casertana contro il Catanzaro e la Sicula Leonzio contro il Bisceglie. Vittoria esterna per la Ternana che ha trionfato 2-1 in casa della Virtus Francavilla.