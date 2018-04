Serie C, Girone C: Catania-Trapani, 1-2 il finale. Calori al secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il big match di Serie C girone C fra Catania e Trapani termina 1-2 in favore degli ospiti. Apre le danze Palumbo al minuto 54, rete dello 0-2 di Marras nei minuti di recupero, pochi secondi prima del gol della bandiera segnato da Lodi su rigore. Per effetto del risultato gli uomini di Calori salgono al secondo posto proprio al pari del Catania, a -4 dal Lecce capolista.