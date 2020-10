Serie C, Girone C: doppio Ilari lancia il Teramo, 2-1 alla Paganese

Si è giocato stasera alle 20:30 il match tra Paganese e Teramo, valido per l’ottava giornata di Serie C Girone C. Gli abruzzesi si sono imposti per 2-1 grazie a una doppietta di Ilari. Di Guadagno il momentaneo pareggio a inizio ripresa. Il Teramo sale dunque al primo posto in solitaria, in attesa di capire cosa faranno Bari e Ternana.