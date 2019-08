Serie C, Girone C: doppio Schiavino lancia la Paganese, Monopoli ko

© foto di Giuseppe Scialla

Si è concluso sul 2-0 il match tra Paganese e Monopoli, match valido per la seconda giornata del Girone C. A lanciare gli azzurrostellati è la doppietta messa a segno da Schiavino, con un gol all’11’ e uno al 45’. Primo ko stagionale per il Monopoli, prima vittoria per i padroni di casa.