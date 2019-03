Finisce 1-1 la sfida fra Reggina e Rende, posticipo del 29° turno del girone C di serie C. I padroni di casa sono passati in vantaggio alla fine del primo tempo con Bellomo, ma in pieno recupero è arrivato il pari del Rende con Viteritti. Gli amaranto salgono in dodicesima posizione, il Rende conquista la nona piazza.

Reggina-Rende 1-1 (45+2' Bellono, 90+4' Viteritti)