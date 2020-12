Serie C-girone C, i risultati: decima vittoria consecutiva per la Ternana, cade il Palermo

Decima vittoria consecutiva per la Ternana, che rifila un netto 3-0 al Bisceglie: primato in classifica e Bari a -7, in attesa del recupero dei biancorossi. Cade ancora il Palermo, i rosanero vanno ko contro il Foggia. Pari tra Catania e Cavese, mentre la Viterbese si impone 3-2. Alle ore 17.30 in campo Catanzaro-Turris e Virtus Francavilla-Avellino.