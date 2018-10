Serie C Girone C, i risultati della sesta giornata e classifica aggiornata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Di seguito i risultati della sesta giornata di Serie C Girone C, in attesa del posticipo del lunedì tra Reggina e Siracusa.

Serie C Girone C, i risultati della sesta giornata

Paganese-Catanzaro 0-4

Trapani-Bisceglie 1-0

Sicula Leonzio-Rieti 0-1

Matera-Virtus Francavilla 1-2

Casertana-Catania 1-1

Rende-Potenza: 0-2

Vibonese-Cavese: 2-0

In campo lunedì: Reggina-Siracusa

Rinviata: Viterbese-Monopoli

La classifica aggiornata

1. Trapani 16

2. Juve Stabia 12

3. Casertana 10

4. Rende 9

5. Catanzaro 9

6. Catania 7

7. Rieti 7

8. Bisceglie 7

9. Vibonese 7

10. Sicula Leonzio 7

11. Virtus Francavilla 6

12. Monopoli 5

13. Potenza 5

14. Cavese 5

15. Siracusa 3

16. Matera 3

17. Reggina 3

18. Paganese 1

19. Viterbese 0