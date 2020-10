Serie C - girone C, i risultati delle ore 15.00: perde il Palermo, il Bari vince con la Viterbese

Vittoria importante per la capolista Bari, che si è imposta 3-0 sul campo della Viterbese. Il Monopoli perde in casa contro il Teramo, così come il Palermo: secondo ko stagionale per i rosanero dopo il 2-0 di oggi contro l'Avellino. Seconda vittoria per la Juve Stabia, che si impone 2-1 contro la Virtus Francavilla.