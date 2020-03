Serie C - Girone C, i risultati: Monopoli e Sicula Leonzio corsari, pari a Rende

Non solo Lecce-Atalanta di Serie A, questo pomeriggio dalle ore 15 si sono disputate anche tre gare valide per il 29° turno di Serie C - Girone C. Questi tutti i risultati e i marcatori:

Reggina-Monopoli 0-2 (72' Salvemini, 87' Piccinni)

Rende-Viterbese 0-0

Rieti-Sicula Leonzio 1-2 (33' e 72' Lescano, 51' Tirelli)