© foto di Gabriele La Torre

Passo falso del Potenza, che perde 3-0 sul campo del Monopoli. Si sono giocate questo pomeriggio altre quattro gare valide per il 12° turno di Serie C - Girone C. Questi, nel dettaglio, tutti i risultati e i marcatori:

Bisceglie-Virtus Francavilla 0-1 (26' Perez)

Catanzaro-Rende 1-1 (27' Morselli, 29' Kanouté)

Monopoli-Potenza 3-0 (27' Cuppone, 51' rig. Fella, 62' Mercadante)

Teramo-Casertana 4-3 (14' e 78' Mungo, 27' Ferreira, 45' Zito, 55' Bombagi, 57' Paparusso, 80' Starita)

Vibonese-Ternana 1-1 (35' Bubas, 78' Ferrante)