Serie C Girone C, i verdetti e gli accoppiamenti playoff

Arrivano anche i verdetti dal girone C di Serie C, che aveva già sancito la promozione diretta del Lecce in Serie B. AI playoff andranno Catania, Trapani, Juve Stabia (dal turno successivo), Cosenza, Monopoli, Casertana, Rende, Virtus Francavilla e Sicula Leonzio. Ai playout invece Paganese e Fondi, Akragas retrocesso in Serie D.

Ecco gli accoppiamenti dei playoff:

Cosenza-Sicula Leonzio

Monopoli-Virtus Francavilla

Casertana-Rende